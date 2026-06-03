Ймовірні наслідки удару БпЛА по Кронштадтській військовій базі у Росії, 3 червня 2026 року (Фото: Supernova plus)

Сили оборони України вночі у середу, 3 червня, уразили у Ленінградській області РФ патрульний корвет, що, ймовірно, брав участь у морській охороні танкерів тіньового флоту країни-агресора, повідомили джерела NV.

Судно атакували дрони FPV.

У Мережі повідомляється, що йдеться про атаку на Кронштадтську військову базу, яка розташована у порту у Санкт-Петербурзі.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, у Кронштадті були атаковані кілька суден. Одне з них — ймовірно, корвет Бойкий, що у 2025 році неодноразово супроводжував кораблі тіньового флоту РФ в Ла-Манші.

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Вночі та вранці 3 червня Сили оборони України уразили Петербурзький нафтовий термінал, військові цілі на Кронштадтській базі та воєнний завод у Тамбовській області РФ, повідомляв президент Володимир Зеленський.

Масштабна атака на Санкт-Петербург, що призвела до численних пожеж, відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому 5 червня має виступити російський диктатор Володимир Путін.