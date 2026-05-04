У Бангладеші батько закрив дитину собою під рухомим поїздом — відео

4 травня, 14:17
Батько кинувся під потяг, щоб врятувати сина (Фото: Pixabay)

Батько кинувся під потяг, щоб врятувати сина (Фото: Pixabay)

У Бангладеші, країні в Південній Азії, дитина впала на колію, коли до неї наближався поїзд. Батько, намагаючись врятувати сина, закрив його собою.

Відео з моментом поширили в мережі, повідомляє CNN.

На кадрах видно, як батько стрибнув на колію за сином й прикрив його собою. У цей час над ними проїжджав поїзд. Чоловік притримував голову дитини, аби той не зачепився об транспорт.

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Коли поїзд проїхав, вони обоє піднялися й зійшли з колії. Присутні, які стали очевидцями події, одразу кинулися на допомогу й перевіряли стан потерпілих. Дивом, ні батько, ні дитина не зазнали серйозних травм.

https://www.facebook.com/reel/1512953710546313
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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Бангладеш Потяг Поїзди

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