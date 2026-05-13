У російському Башкортостані у середу, 13 травня, спалахнула ЛПДС Нурліно, яка є одним із найбільших вузлів у системі російської Транснефти , пише Telegram-канал Astra .

Місцеві канали з посиланням на МНС пишуть, що пожежа сталася через порушення технологічного процесу на лінійній виробничо-диспетчерській станції, повідомляє Astra.

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ЛПДС Нурліно (лінійна виробничо-диспетчерська станція) розміщена у важливому вузлі магістральних нафтопроводів, що сполучають Західний Сибір із центральною частиною Росії. Об'єкт розташований більш ніж за 1200 кілометрів від українського кордону та працює у системі магістральних нафтопроводів Транснефть. Частина потоків іде у бік Новоросійська, Туапсе, Тамані, НПЗ півдня Росії.

13 травня мер Москви Сергій Собянін заявив про два збиті безпілотники, які летіли на місто. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, пише Astra.

Удари Сил оборони по Башкортостану — що відомо

15 квітня місто Стерлітамак (Башкортостан, Росія) атакували дрони, лунали вибухи та виникла пожежа.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що у Стерлітамаку діє нафтохімічний завод, що виробляє іонол — присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.

Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив атаку на нафтохімічний завод у Башкортостані, що розташований на відстані приблизно 1500 км від України.