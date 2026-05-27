Переховувалась три десятиліття. Найрозшукуванішій терористці в Німеччині винесли вирок у віці 67 років

Німеччині засудили до 13 років ув’язнення за збройні пограбування Даніелу Клетте — колишню учасницю ліворадикального угруповання Фракція Червоної армії (РАФ), відомого також як банда Баадера-Майнгоф.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 27 травня.

67-річну Клетте визнали винною у шести пограбуваннях зі зброєю та викраденнях людей з метою отримання викупу, скоєних між 1999 і 2016 роками — вже після розпуску РАФ. За версією слідства, разом зі спільниками Буркхардом Ґарвеґом і Ернстом-Фолькером Штаубом вона пограбувала інкасаторські машини та супермаркети в трьох федеральних землях, отримавши понад €2 млн.

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Клетте провела понад 30 років, переховуючись під чужим іменем у берлінському районі Кройцберг — аж до арешту в лютому 2024 року. У її квартирі знайшли зброю, підроблені документи, перуки, золото та €240 тис. готівки. Розкрити її особу допомогли фотографії з берлінського карнавалу культур, де вона займалася капоейрою.

Обидва спільники Клетте досі переховуються. Прокурори вимагали максимального покарання — 15 років.

Банда Баадера-Майнгоф — що відомо

«Фракція Червоної армії» — одне з найвідоміших ліворадикальних угруповань в історії Європи. Організацію заснували у 1970 році Андреас Баадер і Улріке Майнгоф — звідси і неофіційна назва «банда Баадера-Майнгоф». Угруповання виступало проти того, що його члени вважали американським імперіалізмом та «фашистською» Федеративною Республікою Німеччиною, яка, на їхню думку, була досі сповнена колишніх нацистів.

Упродовж 1970−1980-х років РАФ здійснила низку резонансних терактів, убивств, викрадень і підривів у Західній Німеччині. Найгучніші злочини — вбивство генерального прокурора Зігфріда Бубака у 1977 році, викрадення і вбивство голови федерального об'єднання роботодавців Ганса-Мартіна Шляєра. Загалом РАФ вважається відповідальною за загибель щонайменше 30 людей і поранення понад 200.

Ядро організації налічувало кілька десятків активних членів, проте навколо неї існувала ширша мережа підтримки. У 1970-х роках більшість засновників були заарештовані — Баадер, Майнгоф та інші лідери загинули у в’язниці за нез’ясованих обставин. Організація діяла у трьох поколіннях і офіційно розпустилася у 1998 році, однак кілька членів залишались на свободі, серед них Клетте та її спільники.