Азербайджан заявив про загибель п’ятьох своїх громадян внаслідок атаки БпЛА на судна в Азовському морі

5 червня, 14:13
Російський нафтовий танкер в Індії, березень 2026 року (Фото: REUTERS/Amit Dave)

Російський нафтовий танкер в Індії, березень 2026 року (Фото: REUTERS/Amit Dave)

Прессекретар Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде заявив про загибель п’ятьох громадян країни внаслідок атаки БпЛА на два вантажні судна в Азовському морі, пише Report у п’ятницю, 5 червня. 

Ще троє азербайджанців дістали поранення, їх госпіталізували у російському Єйську Краснодарського краю.

Згідно з заявою МЗС країни, дрони атакували два судна Natra і Zirkon у Таганрозькій затоці Азовського моря, на бортах знаходилися загалом 25 громадян Азербайджану. При цьому жодне судно не належало країні, заявив Гаджізаде.

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Представник МЗС додав, що державні структури та дипломатичні представництва Азербайджану наразі координують свої дії з компетентними органами низки держав щодо цього питання. Співробітники посольства у Росії вирушили на місце події та тримають ситуацію на особливому контролі, додали в азербайджанському відомстві.

Раніше росЗМІ заявили, що у Таганрозькій затоці Краснодарського краю унаслідок атаки дронів на танкер і суховантажі загинули п’ятеро людей і шестеро — постраждали. Монітори писали, що може йтися про танкер тіньового флоту РФ.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Азербайджан Азовське море Судно Російський корабель тіньовий флот

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