Аятола Арафі виконуватиме обов’язки верховного лідера Ірану після вбивства Хаменеї
Папа Франциск приймає аятолу Алірезу Арафі (справа), 30 травня 2022 року (Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS)
Старший священнослужитель Аліреза Арафі буде виконувати обов’язки тимчасового верховного лідера Ірану після вбивства Алі Хаменеї. Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство ISNA.
Аятола Аліреза Арафі був призначений членом тимчасової керівної ради, відповідальним за виконання обов’язків верховного лідера під час перехідного періоду, доки не оберуть наступника.
Іранське агентство Tasnim писало, що у перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один із членів Ради вартових конституції.
Раніше іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув вранці 28 лютого в результаті ударів Ізраїлю і США.
Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника із питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.
Атака США та Ізраїлю на Іран
28 лютого 2026 року Ізраїль та США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).
У Тегерані та низці інших великих міст Ірану пролунали численні вибухи. Повідомлялося про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові і ядерні об'єкти Ірану.
Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї було повністю зруйновано.