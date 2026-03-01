Аятола Арафі виконуватиме обов’язки верховного лідера Ірану після вбивства Хаменеї

Старший священнослужитель Аліреза Арафі буде виконувати обов’язки тимчасового верховного лідера Ірану після вбивства Алі Хаменеї . Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство ISNA .

Аятола Аліреза Арафі був призначений членом тимчасової керівної ради, відповідальним за виконання обов’язків верховного лідера під час перехідного періоду, доки не оберуть наступника.

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Іранське агентство Tasnim писало, що у перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один із членів Ради вартових конституції.

Раніше іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув вранці 28 лютого в результаті ударів Ізраїлю і США.

Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника із питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

Атака США та Ізраїлю на Іран

28 лютого 2026 року Ізраїль та США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану пролунали численні вибухи. Повідомлялося про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові і ядерні об'єкти Ірану.

Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї було повністю зруйновано.