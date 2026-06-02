У Польщі відновлюють автобусний маршрут під номером 666, який змінювали через «сатанинську символіку»

У Польщі знову запускають автобус 666 до Балтійського узбережжя (Фото: Michal Dobrasa/PKS Gdynia/Handout via REUTERS)

У Польщі відновлюють літній автобусний маршрут Highway to Hel під номером 666 між Краковом і курортом Гель, який раніше скасували через релігійні скарги про «сатанинську символіку».

Про це у понеділок, 1 червня, пише CNN.

Після того як три роки тому цей номер скасували через скарги релігійних організацій, автобусний перевізник Flixbus вирішив повернути його влітку для рейсу між Краковом на півдні Польщі та півостровом Гель на півночі країни.

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У компанії пояснили, що мета такого кроку — привернути увагу до сезонного маршруту та підкреслити новий варіант подорожі до популярного курортного напрямку.

«Число 666 було навмисно обрано як частина нашої маркетингової стратегії для підвищення впізнаваності маршруту на популярному літньому напрямку до Геля», — зазначив представник Flixbus.

У CNN зауважили, що в біблійній традиції число 666 часто асоціюється з образом Сатани. Там додали, що автобус курсуватиме раз на день протягом літа, з'єднуючи Краків і Гельський півострів із зупинками у Варшаві та кількох прибережних містах.

Раніше цей маршрут обслуговувала компанія PKS Gdynia, але у 2023 році номер змінили на 669 через скарги християнських організацій, які вважали 666 неприйнятним через його «сатанистські асоціації».

Highway to Hel, що перекладається як Шосе до Геля, звучить подібно до пісні австралійського рок-гурту AC/DC — Highway to Hell (Шосе до пекла).