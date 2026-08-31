«Я вдарила її в морду». В Австралії жінка кулаками відбилася від акули

В Сіднеї ранкове плавання місцевої жінки завершилось «сутичкою» з чотириметровою білою акулою , у якій австралійка перемогла.

Про це сьогодні, 31 серпня, повідомили низка видань, зокрема BBC та The Guardian.

У червні 34-річна Лія Стюарт якраз виходила з води на пляжі Куджі, коли почула крик невідомої дівчини на березі. Так незнайомка сповістила жінку, що позаду неї видно великий плавник.

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«Я почула позаду себе дівчину… пронизливий крик. Я обернулася і побачила величезний плавник за нею. Він був просто гігантський. Я подивилася на його розмір і зрозуміла, що це не дельфін», — розповіла вона програмі 60 Minutes на телеканалі Nine Network.

Та коли Стюарт усвідомила небезпеку, біла акула вже наблизилась до неї. У якийсь момент акула вже була приблизно за 30 сантиметрів від обличчя австралійки.

Пляж, на якому Стюарт вкусила акула / Фото: Rémi Chauvin/The Guardian

«Я правша, тож подумала: „Спробую лівий хук“. Я різко викинула вперед ліву руку, а акула вчепилася в моє передпліччя і почала рвати шкіру, м’язи — все… Між передпліччям і кистю утворилася велика рана», — цитує медіа жінку.

Далі хижак схопив Стюарт за ногу й почав затягувати її під воду. У цей момент жінка згадала про свою доньку, яка, у разі її смерті, залишиться зовсім сама.

«Я просто знала, що не можу її залишити… Знаю, це звучить дивно, але я ніби змусила себе повернутися», — каже вона.

Стюарт почала щосили бити акулу й не припиняла це робити, поки хижак не відпустив жінку.

Це було «наче бити цегляну стіну», додала жінка.

Стюарт допомогли вибратися на берег і доправили до лікарні, де її ввели в медикаментозну кому. Жінка перенесла майже десяток операцій, а ліву руку довелося ампутувати.

Попри пережите, Стюарт каже, що не хоче, щоб її запам’ятали як «дівчину, яку акула пошматувала на пляжі».

«Я жінка, яка вдарила акулу в морду», — підсумувала вона.

Тим часом на Багамах чоловік вижив після нападу акули, а вдома його зустріли сусіди у костюмах хижака.