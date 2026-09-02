Авіаносець USS Abraham Lincoln прибув до Таїланду після виснажливих 270 днів у морі — фоторепортаж

У середу, 2 вересня, американський атомний авіаносець USS Abraham Lincoln прибув до порту Лаем-Чабанг у таїландській провінції Чонбурі. Це перший захід корабля в порт за дев’ять місяців; на борту перебувають близько 5 тисяч моряків і морських піхотинців США.

Про це повідомляє The Guardian.

Авіаносець опинився в епіцентрі скандалу через умови перебування на борту після кількох місяців у морі в межах війни США проти Ірану. Зокрема, ЗМІ повідомляли про погіршення умов життя та проблеми з психічним здоров’ям екіпажу, включно зі спробами самогубства, що викликало критику дій президента США Дональда Трампа на Близькому Сході.

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Екіпаж чисельністю 5000 осіб прибув до порту Лаем-Чабанг, розташованого неподалік від Паттаї, після 270 днів у морі.

Атомний корабель вийшов із Каліфорнії в листопаді 2025 року для виконання завдань у Південно-Китайському морі, а згодом був перенаправлений на Близький Схід перед початком американо-ізраїльських атак на Іран, що розпочалися шість місяців тому.

NV публікує фоторепортаж про прибуття американського авіаносця до порту Лаем-Чабанг.

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Фото: REUTERS/Чаліні Тірасупа

Мер Паттаї Порамасе Нгампічес заявив, що вже організовано автобуси для перевезення моряків. Там вони зможуть відпочити й знову вирушать у плавання в неділю, 6 вересня.