Про це пише CNN.

За даними видання, серед варіантів, які обговорюють у ВМС, є присвоєння кораблю імені президента США Дональда Трампа. Якщо таке рішення ухвалять, це стане безпрецедентним випадком, оскільки авіаносець уперше можуть назвати на честь чинного президента, зазначили там. Водночас остаточного рішення щодо нової назви корабля поки немає.

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За інформацією джерела CNN, ВМС можуть присвоїти ім'я Міллера іншому військовому кораблю. Водночас відомство також планує рекомендувати його до нагородження Медаллю Пошани — найвищою військовою відзнакою США, однак остаточне рішення залежатиме від Конгресу та президента.

Авіаносець CVN-81 назвали на честь Міллера у 2020 році, наголосили у виданні. Це мав бути перший авіаносець США, названий на честь темношкірого американця, а також перший випадок, коли корабель такого класу отримав ім'я рядового моряка.

За словами джерел, процес перегляду назви USS Doris Miller триває з початку цього року. Виконувач обов’язків міністра ВМС Хунг Као та його команда також вивчають можливість оновлення офіційних правил щодо присвоєння назв кораблям і визначення того, на честь кого їх можна називати, зокрема президентів.

Усередині ВМС, за даними джерел, корабель уже переважно називають лише за бортовим номером CVN-81, а не USS Doris Miller. Остаточну назву необхідно визначити найближчим часом, оскільки наприкінці року очікується церемонія закладки кіля авіаносця. Передати корабель флоту планують у 2034 році.

У CNN нагадали, що Доріс Міллер був моряком ВМС США, який під час японської атаки на Перл-Гарбор у 1941 році допомагав пораненим та, не маючи спеціальної підготовки, відкрив вогонь із зенітної установки по японських літаках. Після цього він став першим темношкірим американцем, який отримав Військово-морський хрест, підкреслили там.

У виданні додали, що більшість американських авіаносців названі на честь колишніх президентів, зокрема Авраама Лінкольна, Джорджа Буша-старшого, Рональда Рейгана та Джорджа Вашингтона, але жоден із них не вийшов у море за життя свого тезки. Водночас деякі авіаносці носять імена військових та інших діячів, як-от адмірала Честера Німіца і конгресмена Карла Вінсона.

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28 грудня 2025 року повідомлялось, що у Конгресі США запропонували заборонити перейменування федеральних будівель, земель та інших державних об'єктів на честь чинного президента після рішення додати ім'я Трампа до назви Центру Кеннеді.