На Алясці поблизу віддаленого радіолокаційного поста розбився літак: усі, хто перебував на борту, загинули

Зал засідань Національної ради з безпеки на транспорті США (Фото: Національна рада з безпеки на транспорті)

У четвер, 20 серпня, неподалік від віддаленої радіолокаційної станції розбився чартерний літак із вісьмома людьми на борту. Усі, хто перебував на борту, загинули.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на дані ВПС США.

Аварія сталася на аеродромі Кейп-Ньюнгем, розташованому приблизно за 725 км на захід від Анкориджа, штат Аляска.

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«Це нищівна втрата для нашої військової родини та громад, яким ми служимо», — йдеться у заяві генерал-лейтенанта ВПС США Роберта Девіса.

Радіолокаційна станція, поблизу якої сталася авіакатастрофа, є частиною мережі, що відстежує літаки, які діють у повітряному просторі Аляски та вздовж її кордонів, йдеться у заяві командування Аляски.

У заяві не уточнювалося, якою саме роботою займалися загиблі. Водночас зазначається, що літак було орендовано у приватної особи.

Керівник регіонального відділення Національної ради з безпеки на транспорті на Алясці Клінт Джонсон заявив, що на борту перебували два пілоти та шість пасажирів.

За словами Джонсона, літак вилетів з Анкориджа і, ймовірно, розбився вдень 20 серпня під час заходу на посадку на мисі Ньюенхем.