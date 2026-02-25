У Туреччині розбився винищувач F-16, пілот загинув

Винищувач F-16 упав під час навчання у Туреччині 25 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Ann Wang)

У провінції Баликесір у Туреччині вранці у середу, 25 лютого, розбився винищувач F-16, в результаті чого загинув пілот, повідомило Міністерство національної оборони країни.

За даними відомства, зв’язок з літаком, який вилетів з 9-ї головної авіабази в Баликесірі, було втрачено о 00:56 за місцевим часом (23:56 24 лютого за Києвом).

В результаті термінової пошуково-рятувальної операції уламки літака знайшли. У Міноборони повідомили, що загинув пілот ВПС Туреччини майор Ібрагім Болат. Причину аварії встановлять після розслідування, додали у турецькому міністерстві.

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Агенція Anadolu пише, що головна прокуратура Баликесіра розпочала офіційне розслідування аварії, повідомив міністр юстиції країни Акін Гурлек. Головний прокурор, заступник головного прокурора та два прокурори прибули на місце аварії.

У Мережі поширили відео з місця падіння літака. Повідомляється, що F-16 упав на трасу під час навчального польоту.

28 серпня 2025 року у Польщі під час репетиції авіашоу в Радомі розбився винищувач F-16, пілот загинув.