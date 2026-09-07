У Маямі загорівся вантажний Boeing 767, загинуло п’ять людей
Аеропорт Маямі тимчасово призупиняв роботу (Фото: REUTERS/Marco Bello)
В аеропорту Маямі вантажний літак Boeing 767 під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги, зачепив кілька автомобілів і загорівся. Внаслідок аварії загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.
Про це повідомляє CBS.
Мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава підтвердила інформацію про п’ятьох постраждалих. Дані про тяжкість їхнього стану поки не оприлюднювали.
За інформацією Федерального управління цивільної авіації США, інцидент стався 6 вересня. Після виїзду за межі смуги вантажний Boeing 767 загорівся.
До ліквідації наслідків аварії залучили понад 60 підрозділів місцевої пожежно-рятувальної служби. Аеропорт Маямі тимчасово призупиняв роботу, що спричинило затримки рейсів.
За даними профільного ресурсу The Aviation Hub, літак був побудований у 1994 році. У 2015−2016 роках Atlas Air переобладнала його з пасажирського у вантажний, після чого він працював під брендом Amazon Prime Air. Із січня 2025 року борт перебував в операційному управлінні вантажної авіакомпанії 21 Air.