В Угорщині польський автобус потрапив у ДТП, загинули 12 людей

16 серпня, 11:12
В Угорщині сталася смертельна ДТП (Фото: Mezokovesd Kepekben/Handout via REUTERS)

В Угорщині сталася смертельна ДТП (Фото: Mezokovesd Kepekben/Handout via REUTERS)

В Угорщині 12 людей загинули і щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії автобуса з польською реєстрацією.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook.

Уночі 16 серпня автобус із польськими номерами, що рухався автомагістраллю М3 у напрямку Ньїредьгази, раптово з'їхав із прямої дороги в кювет і перекинувся.

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За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали.

За словами правоохоронців, у туристичному автобусі перебували 57 пасажирів і двоє водіїв. Унаслідок аварії загинули 12 осіб. Кілька людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

Наразі поліція області Боршод-Абауй-Земплен проводить рятувальні роботи на місці аварії та розслідує обставини події.

Прем'єр-міністр Угорщини висловив співчуття родинам загиблих і подякував службам.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Угорщина Польща ДТП Автобус

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