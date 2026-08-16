В Угорщині польський автобус потрапив у ДТП, загинули 12 людей

В Угорщині 12 людей загинули і щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії автобуса з польською реєстрацією.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook.

Уночі 16 серпня автобус із польськими номерами, що рухався автомагістраллю М3 у напрямку Ньїредьгази, раптово з'їхав із прямої дороги в кювет і перекинувся.

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За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали.

За словами правоохоронців, у туристичному автобусі перебували 57 пасажирів і двоє водіїв. Унаслідок аварії загинули 12 осіб. Кілька людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу.

Наразі поліція області Боршод-Абауй-Земплен проводить рятувальні роботи на місці аварії та розслідує обставини події.

Прем'єр-міністр Угорщини висловив співчуття родинам загиблих і подякував службам.