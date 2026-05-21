Пожежа на НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ, 28 квітня 2026 року (фото ілюстративне) (Фото: Supernova+ / Telegram)

У центральних регіонах Росії майже всі великі нафтопереробні заводи були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після серії ударів українських безпілотників протягом останніх днів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням та джерела.

За інформацією агенції, сумарна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн тонн на рік, або близько 238 тис. тонн на добу. Це становить приблизно чверть загальних нафтопереробних потужностей Росії.

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На ці нафтопереробні заводи припадає понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного палива в Росії.

Росіяни вже ввели заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня.

Серед уражених підприємств — нафтопереробний завод у Кіріші, Московський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі.

За даними джерел агенції, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — Кіріші потужністю 20 млн тонн на рік — повністю зупинений із 5 травня. Інший великий НПЗ, Нижегороднефтеоргсинтез (NORSI) потужністю 17 млн тонн на рік, зазнав атаки 20 травня. Наразі незрозуміло, чи вдалося підприємству зберегти хоча б часткову роботу.

Раніше агенція Reuters повідомляла, що після атаки українських дронів 17 травня Московський нафтопереробний завод тимчасово припинив роботу «з міркувань безпеки».

За інформацією джерел агенції, сам удар «не завдав значних пошкоджень» підприємству, однак роботу зупинили «з міркувань безпеки», щоб уникнути можливих ризиків.

Відновлення виробництва може тривати кілька днів, додали співрозмовники агентства.