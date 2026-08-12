Логістичний склад Wildberries у Воронежі після атаки Сил оборони (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Збитки від українських атак по логістичних центрах Wildberries продовжують збільшуватися. На складах, що потрапили під удари, уже згоріло товарів на 480 млрд рублів ($5,9 млрд).

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на дані російської консалтингової компанії Data Insight, що спеціалізується на електронній комерції.

Аналітики зазначають, що маркетплейс Wildberries наразі втратив третину складських потужностей.

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Видання The Moscow Times пише, що вартість товарів, які згоріли внаслідок ударів, можна порівняти з річним бюджетом найбільших і найбагатших російських регіонів, таких як Красноярський край (527 млрд рублів) або Ханти-Мансійський автономний округ (476 млрд рублів).

Річний бюджет, до прикладу, Іркутської області (303 млрд рублів) збитки від ударів по Wildberries перевищили у 1,6 раза, Смоленської чи Пензенської області — практично вчетверо, а Калмикії, Єврейської автономної області чи Ненецького автономного округу — у 14−17 разів.

«У Wildberries майже не залишилося великих складів. Щодня один за одним склади методично знищуються», — сказав NYT Сергій Семко, аналітик Data Insight.

Удари Сил оборони України по Wildberries — що відомо

ЗСУ почали завдавати ударів по логістичних центрах Wildberries 18 липня. За даними агентства Reuters, щонайменше 20 центрів зазнали атак українських безпілотників, частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн квадратних метрів складських потужностей.

Наслідки атак вже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.

Видання Агентство із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомило, що у Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс Wildberries і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.