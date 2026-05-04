У ніч проти 4 травня мешканці російської Самари помітили дрони над містом , в області ввели режим "Ковер". Місцева влада заявила, що повітряний простір на всіх висотах закрито, пише Astra .

Згідно з аналізом Astra, відео, яке опублікував Telegram-канал Exilenova+, знято з вулиці Преображенської у мікрорайоні Південне місто. Приблизно за 3 кілометри раніше розташовувалася військова частина 11386.

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Як пише Astra, зараз ця територія належить ОМОНу Смерч (на транспорті) Управління Росгвардії по Самарській області.

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

Фото: Telegram-канал Astra

У ніч проти 4 травня в Москві пролунав вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п’ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

За повідомленнями місцевих пабліків, невідомий БпЛА влучив у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмівської. Перед цим жителі Підмосков'я зняли на відео проліт дрона.