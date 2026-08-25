Новошахтинський НПЗ у Ростовській області зупинив роботу після атаки дронів

У Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ, який зазнав пошкоджень після атаки дронів у ніч проти 25 серпня. Про це заявив губернатор регіону Юрій Слюсар.

Проєктна потужність Новошахтинського заводу нафтопродуктів складає 7,5 млн. тонн нафти на рік. На сайті заводу вказано, що він випускає нафту, газойлі, гудрон та низку інших продуктів нафтопереробки. Цей НПЗ вже зазнавав українських ударів у серпні 2025 року.

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Раніше Слюсар повідомив, що Ростовську область атакували близько 30 українських дронів. Під ударами були міста Гуково, Кам’янсько-Шахтинський та Новошахтинськ, а також Кам’янський, Тарасівський та Родіоново-Несвітайський райони.

25 серпня, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу Афіпський у Краснодарському краї РФ. Афіпський НПЗ — одне з великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, дизель, бензинові компоненти та задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

13 серпня російські ЗМІ повідомляли, що через удари України по НПЗ російська нафтопереробна галузь вже у серпні може встановити черговий антирекорд, а повернення виробництва нафтопродуктів у РФ до раніше звичного рівня не очікується навіть у 2026 році.

Агентство Reuters з посиланням на галузеві джерела та власні пірахунки писало, що у липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився майже вдвічі — на 54,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Загальний обсяг поставок становив 3,93 млн тонн.