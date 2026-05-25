У Калінінграді вперше з початку повномасштабної війни закрили для польотів аеропорт через «дронову небезпеку»

У регіональній службі МНС у Калінінградській області писали про «безпілотну небезпеку» в регіоні. (Фото: Kgdavia.ru)

У країні-агресорі РФ Росавіація ввела обмеження на польоти в Храбровому (аеропорту російського ексклава Калінінграда) , а в Калінінградській області оголосили «безпілотну небезпеку».

Про це 25 травня повідомили у пресслужбі відомства і пропагандисти з ТАСС.

Причину призупинення приймання та випуску повітряних суден у Храброво в Росавіації не назвали — обмеження аргументували тільки «забезпеченням безпеки», звернуло увагу видання Медіазона.

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При цьому в регіональній службі МНС по Калінінградській області у кремлівському месенджері Max писали про «безпілотну небезпеку» в регіоні.

Осторожно, новости повідомляє, що це перший випадок обмежень у повітряному просторі Калінінграда з початку повномасштабної війни у ​​2022 році.

Фото: РСНС Калінінградська область

Удари безпілотників по Росії — що відомо

У ніч проти 25 травня дрони атакували Ярославську область — влада тимчасово перекрила трасу з Ярославля в бік Москви.

У ніч проти 19 травня мер Москви Сергій Собянін стверджував, що ППО країни-агресора збила щонайменше шість дронів.

17 травня 2026 року Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар безпілотниками по російській критичній інфраструктурі в Москві та Підмосков'ї з початку повномасштабного вторгнення.

Міністерство оборони України повідомило, що Сили оборони вперше вразили Московський НПЗ, нафтобазу «Солнєчногорська» і кілька виробництв з мікроелектроніки, які раніше були захищені великою кількістю засобів протиповітряної оборони. Московський НПЗ після цього тимчасово припинив роботу «з міркувань безпеки».

Коментуючи атаку, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) зазначив, що Москва не є недосяжною ціллю для українських дронів і втратила «односторонній абонемент» на спокійне життя.