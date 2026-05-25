«Останній цвях у труну». Росія закриває небо над Москвою для малої авіації через атаки дронів
Заборона на польоти не знімає ризики для цивільної авіації повністю (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Через атаки безпілотників російська влада з початку червня заборонить польоти цивільної малої авіації — вертольотів і приватних літаків — над Москвою та 12 регіонами навколо неї.
Про це повідомила Асоціація власників повітряних суден і пілотів Росії, пише Агентство. Новости.
Заборона поширюватиметься на польоти нижче 5100 метрів. Під обмеження не потраплять регулярні та чартерні рейси між аеропортами, медична авіація, а також польоти за держконтрактами.
Директор аероклубу ДТСААФ Сергій Рябчинський назвав це «останнім цвяхом у труну легкої авіації Росії».
Авіаційний експерт Вадим Лукашевич пояснив, що атаки дронів розглядаються як воєнні дії із застосуванням ППО, що вимагає закриття повітряного простору нижче 5 км. Втім, повністю ризики для цивільних літаків це не знімає — ракети ППО можуть уражати цілі й вище цієї позначки.
Бізнес-джети під заборону не потраплять, оскільки зазвичай літають між аеропортами як чартери і на висотах понад 5100 метрів. За даними видання Авіаторщина, обмеження діятимуть до кінця війни РФ проти України.
У зону заборони потраплять: Московська, Смоленська, Тверська, Ярославська, Костромська, Іванівська, Нижегородська, Владимирська, Рязанська, Тамбовська, Тульська та Калузька області.
Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зазначив, що це рішення «приземляє всю малу авіацію в принципі».
Удари безпілотників по Росії — що відомо
У ніч проти 25 травня дрони атакували Ярославську область — влада тимчасово перекрила трасу з Ярославля в бік Москви.
У ніч проти 19 травня мер Москви Сергій Собянін стверджував, що ППО країни-агресора збила щонайменше шість дронів.
17 травня 2026 року Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар безпілотниками по російській критичній інфраструктурі у Москві та Підмосков'ї від початку повномасштабного вторгнення. Міністерство оборони України повідомило, що Сили оборони вперше уразили Московський НПЗ, нафтобазу Солнечногорская та декілька виробництв з мікроелектроніки, що раніше були захищені великою кількістю засобів протиповітряної оборони. Московський НПЗ після цього тимчасово припинив роботу «з міркувань безпеки».
Коментуючи атаку, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) наголосив, що Москва не є недосяжною ціллю для українських дронів і втратила «односторонній абонемент» на спокійне життя.