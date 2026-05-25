«Останній цвях у труну». Росія закриває небо над Москвою для малої авіації через атаки дронів

Заборона на польоти не знімає ризики для цивільної авіації повністю (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Через атаки безпілотників російська влада з початку червня заборонить польоти цивільної малої авіації — вертольотів і приватних літаків — над Москвою та 12 регіонами навколо неї.

Про це повідомила Асоціація власників повітряних суден і пілотів Росії, пише Агентство. Новости.

Заборона поширюватиметься на польоти нижче 5100 метрів. Під обмеження не потраплять регулярні та чартерні рейси між аеропортами, медична авіація, а також польоти за держконтрактами.

Реклама

Директор аероклубу ДТСААФ Сергій Рябчинський назвав це «останнім цвяхом у труну легкої авіації Росії».

Авіаційний експерт Вадим Лукашевич пояснив, що атаки дронів розглядаються як воєнні дії із застосуванням ППО, що вимагає закриття повітряного простору нижче 5 км. Втім, повністю ризики для цивільних літаків це не знімає — ракети ППО можуть уражати цілі й вище цієї позначки.

Бізнес-джети під заборону не потраплять, оскільки зазвичай літають між аеропортами як чартери і на висотах понад 5100 метрів. За даними видання Авіаторщина, обмеження діятимуть до кінця війни РФ проти України.

У зону заборони потраплять: Московська, Смоленська, Тверська, Ярославська, Костромська, Іванівська, Нижегородська, Владимирська, Рязанська, Тамбовська, Тульська та Калузька області.

Регіони, над якими будуть закриті польоти / Фото: t.me/agentstvonews

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зазначив, що це рішення «приземляє всю малу авіацію в принципі».

Удари безпілотників по Росії — що відомо

У ніч проти 25 травня дрони атакували Ярославську область — влада тимчасово перекрила трасу з Ярославля в бік Москви.

У ніч проти 19 травня мер Москви Сергій Собянін стверджував, що ППО країни-агресора збила щонайменше шість дронів.



Інфографіка: NV

17 травня 2026 року Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар безпілотниками по російській критичній інфраструктурі у Москві та Підмосков'ї від початку повномасштабного вторгнення. Міністерство оборони України повідомило, що Сили оборони вперше уразили Московський НПЗ, нафтобазу Солнечногорская та декілька виробництв з мікроелектроніки, що раніше були захищені великою кількістю засобів протиповітряної оборони. Московський НПЗ після цього тимчасово припинив роботу «з міркувань безпеки».

Реклама:

Коментуючи атаку, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) наголосив, що Москва не є недосяжною ціллю для українських дронів і втратила «односторонній абонемент» на спокійне життя.