«Повний пи**ець». У Москві паралізовано роботу головних аеропортів, понад 450 рейсів затримали, влада скаржиться на атаку БпЛА

В аеропортах столиці країни-агресора РФ, Москви, затримали та скасували понад 450 рейсів — місцева влада стверджує, що через «атаки українських безпілотників».

Про це 7 травня повідомляє видання Агентство. Новости з посиланням на власні розрахунки.

Російські пропагандисти з агентства ТАСС повідомляли, що в аеропортах Внуково і Шереметьєво приймання літаків обмежили близько 02:00 7 травня. О 08:00 прийом і виліт літаків обмежили і в аеропорту Домодєдово.

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Мер Москви Сергій Собянін о 03:00 стверджував, що було «збито два БПлА». Станом на 18:00 годину він стверджував, що «було знищено» 54 дрони, які летіли на столицю РФ.

Потім обмеження на рейси зняли в Шереметьєво — близько 07:00. Домодєдово знову запрацювало приблизно о 10:30. При цьому Внуково на момент написання новини продовжує залишатися закритим.

Як зазначають в Агентстві з посиланням на дані з онлайн-табло, загалом 7 травня з Внуково мали вилетіти 173 рейси, а прилетіти 158 рейсів.

«До 16:00 виліт 53 і приліт 50 рейсів було скасовано, а виліт ще 54 і приліт 58 рейсів затримано, випливає з аналізу. Згідно з онлайн-табло аеропорту, частина рейсів затримуються більше ніж на 10−12 годин», — підсумували у виданні.

Ситуацію прокоментував блогер і радник міністра оборони України з питань ефективності БПЛА Сергій Стеренко.

«„Допомоги немає ніякої, люди сплять де доведеться, це повний пі**ець“. Москвичі ридають, бо аеропорти Москви весь день паралізовані через загрозу безпілотників. Деякі росіяни чекають вильоту вже понад 16 годин і скаржаться, що їм не дають їсти і пити. Місцева влада повідомляє, що 50 дронів уже збили. К*цапи пишуть, що летять ще сотні», — написав він і опублікував кілька відеороликів із російських аеропортів.

Перемир’я на 9 травня — що відомо

4 травня Міноборони країни-агресора заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з 6 травня.

У середу Зеленський заявив, що Росія обстрілами українських міст зірвала режим припинення вогню, і Україна діятиме дзеркально.

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7 травня повідомлялося про атаку БПЛА на низку російських регіонів, зокрема на Московську, Тверську області та Пермський край. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про «відбиття» БпЛА, що летіли на російську столицю і падіння «уламків».

Пізніше представниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила нові маніпулятивні погрози на адресу України на тлі атаки безпілотників на Московську область і прагнення Кремля провести парад 9 травня.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час брифінгу Захарова заявила, що «Київ може зазнати масованого ракетного удару» в разі атаки БпЛА на російську столицю 9 травня.