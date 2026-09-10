Як зазначили в Bloomberg, українські атаки викликали занепокоєння в Європі, яка й далі закуповує в РФ великі обсяги скрапленого природного газу з півострова Ямал (Фото: Сили спеціальних операцій)

Успішні атаки України на російські газові об'єкти в Арктиці продемонстрували нову вразливість енергетичної галузі країни-агресора РФ і можуть спричинити помітні наслідки для світового газового ринку.

Про це 10 вересня повідомляє агентство Bloomberg.

Як пише видання, 9 вересня українські безпілотники подолали відстань понад 3,2 тисячі кілометрів і завдали ударів по двох заводах у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, що займаються переробкою газового конденсату на нафтопродукти.

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«Ці об'єкти розташовані в Ямальському регіоні, трохи південніше Північного полярного кола, і там видобувається близько 80% російського природного газу», — повідомляє агентство.

Як зазначили в Bloomberg, ці атаки викликали занепокоєння в Європі, яка й далі закуповує в РФ великі обсяги скрапленого природного газу з півострова Ямал.

«Базові ціни, й без того завищені через війну з Іраном, уперше за понад три роки піднялися вище за 80 євро за мегават-годину», — повідомило агентство.

Як зазначили в українській компанії Fire Point (вона виробляє БПЛА FP-1, що були залучені для завдання удару принаймні по одному з об'єктів), ця атака встановила «новий рекорд дальності удару дроном».

«Україна вже давно розширює свої військові спроможності, щоб завдавати ударів углиб території Росії та вражати критично важливу інфраструктуру, яка приносить значні доходи російській військовій машині. Однак раніше атаки були спрямовані переважно на нафтову галузь, що обмежує здатність країни переробляти та експортувати сиру нафту», — пише агентство.

Водночас, як зазначає Bloomberg, офіційний Київ поки що не давав зрозуміти, що планує завдавати ударів по російських об'єктах скрапленого природного газу (СПГ) чи експортних терміналах.

Учасники європейського газового ринку побоюються удару по Ямал СПГ — найбільшому в Росії заводу з виробництва скрапленого природного газу. З 1 січня 2026 року щодо нього діятиме заборона на імпорт, однак до цього моменту Москва може продовжувати експорт цієї продукції до країн ЄС, повідомляє агентство.

«Ціни на газ у ЄС вже більш ніж удвічі перевищують торішній рівень, оскільки війна на Близькому Сході фактично зупинила експорт СПГ із Катару. Будь-яке порушення постачання з Росії може позбавити Європу одного з останніх джерел постачання саме тоді, коли вона входить у зиму з дуже низькими запасами», — зазначили в Bloomberg.

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Хоча експорт російського газу до Європи скоротився після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, він усе ще покриває близько 10% потреб континенту в газі: половина цього обсягу припадає на СПГ, а решта — на газопровід Турецький потік, яким газ із родовищ Західного Сибіру надходить до Південно-Східної Європи через Чорне море, пишуть в агентстві.

«Історично українські операції з використанням дронів були зосереджені виключно на російській нафтовій інфраструктурі, а не на спеціалізованих газових експортних вузлах — якби Ямал-СПГ став мішенню, це означало б серйозну структурну ескалацію на світових газових ринках», — цитує Bloomberg аналітичну записку профільної компанії LG Energy Group.

Як зазначає агентство, окрім Ямал СПГ, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі розташований комплекс Арктик СПГ-2.

«Він відіграє ключову роль у реалізації планів Росії щодо потроєння річного обсягу виробництва ЗПГ, хоча західні санкції поки що не дозволяють заводу вийти на повну проєктну потужність — майже 20 млн тонн на рік. Проєкт нарощує обсяги експорту, але наразі єдиним покупцем його партій є Китай», — підсумували в Bloomberg.

9 вересня стало відомо про атаку дронів на завод із підготовки конденсату до транспортування в місті Новий Уренгой у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Того ж дня українська компанія Fire Point заявила, що Новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) уразили її дрони FP-1.

10 вересня в Міноборони України підтвердили успішні удари по російських заводах у ЯНАО.

«Учора безпілотники завдали ударів по газоконденсатних заводах у Ямало-Ненецькому окрузі. Рекорд із глибини ураження тилу противника тепер належить Силам спеціальних операцій — понад 3000 км», — заявили у відомстві.

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Згодом представники OSINT-проєкту КіберБорошно заявили, що на Новоуренгойському заводі з підготовки конденсату до транспортування (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ дрони FP-1 успішно уразили установку підготовки газів деетанізації.