Іран завдав удару по аеропортах Дубая та Абу-Дабі: одна людина загинула і 11 дістали поранення
Робота ППО в Дубаї, 1 березня (Фото: REUTERS/Raghed Waked)
У неділю, 1 березня, Іран завдав удару по аеропортах Дубая та Абу-Дабі, унаслідок чого загинула одна людина і ще 11 дістали поранення.
Про це повідомляє BBC.
Влада Абу-Дабі підтвердила перехоплення іранського безпілотника, націленого на міжнародний аеропорт Заєд. Безпілотник був збитий, проте внаслідок падіння уламків загинула одна людина і ще семеро дістали поранення.
За даними влади, у міжнародному аеропорту Дубая, найзавантаженішому у світі за пасажиропотоком, стався «інцидент», унаслідок якого постраждало четверо співробітників.
У неділю Іран продовжив удари у відповідь, вибухи було чути в Досі, Дубаї та Манамі.
Атака США та Ізраїлю на Іран
28 лютого 2026 року Ізраїль і США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рик лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).
У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Повідомляли про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові та ядерні об'єкти Ірану.
Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований. Верховний лідер Ірану загинув.