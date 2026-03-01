Іран завдав удару по аеропортах Дубая та Абу-Дабі: одна людина загинула і 11 дістали поранення

1 березня, 13:44
Робота ППО в Дубаї, 1 березня (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Робота ППО в Дубаї, 1 березня (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

У неділю, 1 березня, Іран завдав удару по аеропортах Дубая та Абу-Дабі, унаслідок чого загинула одна людина і ще 11 дістали поранення.

Про це повідомляє BBC.

Влада Абу-Дабі підтвердила перехоплення іранського безпілотника, націленого на міжнародний аеропорт Заєд. Безпілотник був збитий, проте внаслідок падіння уламків загинула одна людина і ще семеро дістали поранення.

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За даними влади, у міжнародному аеропорту Дубая, найзавантаженішому у світі за пасажиропотоком, стався «інцидент», унаслідок якого постраждало четверо співробітників.

У неділю Іран продовжив удари у відповідь, вибухи було чути в Досі, Дубаї та Манамі.

Атака США та Ізраїлю на Іран

28 лютого 2026 року Ізраїль і США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рик лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Повідомляли про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові та ядерні об'єкти Ірану.

Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований. Верховний лідер Ірану загинув.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Іран ОАЕ Абу-Дабі Дубай

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