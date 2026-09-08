Польща підняла у небо військову авіацію через масовану атаку РФ по Україні

Польща підняла авіацію через масований російський удар по Україні (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

У ніч проти вівторка, 8 вересня, Польща підіймала у небо військову авіацію через масовану комбіновану атаку Росії по Україні .

Про це в X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«У зв’язку з активністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі», — йдеться у повідомленні.

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Польські військові зазначили, що задіяли всі необхідні сили та засоби, а також привели у стан готовності системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки.

«Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою», — повідомили польські військові.

У ніч проти 8 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

У Києві внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та пожежі у чотирьох районах. Пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та склади. Щонайменше шестеро людей постраждали.

Вибухи також лунали й в Одесі.