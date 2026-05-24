Польща підняла у небо військову авіацію через масовану атаку РФ по Україні

Польща підняла авіацію через російський масований удар по Україні (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

У ніч проти неділі, 24 травня, Польща підіймала у небо військову авіацію через масовану комбіновану атаку Росії по Україні .

Про це в X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Увага. У зв’язку з активністю авіації дальнього радіуса дії Російської Федерації, яка завдає ударів із застосуванням засобів повітряного нападу на території України, у нашому повітряному просторі діє військова авіація», — йдеться у повідомленні.

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Польські військові повідомили, що задіяли всі наявні сили та засоби, а також привели у стан готовності системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки.

«Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до зон загрози», — зазначили польські військові.

У ніч проти 24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів. Під масованим ударом опинився Київ, вибухи також лунали у Сумах, Черкасах, а також на Одещині, Київщині та Кіровоградщині. Також повідомляється про атаку ракетами Орєшнік.