Угорщина засудила удар РФ по Закарпаттю та вперше викликала російського посла

Мадяр заявив, що уряд Угорщини рішуче засуджує напад РФ на Закарпаття (Фото: Szabolcs Toth/Unsplash)

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що новий уряд засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю в середу, 13 травня. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії у Будапешті.

Про це Мадяр сказав на пресконференції, передає Telex.

За словами очільника угорського уряду, сьогоднішня атака на Закарпатську область є найсерйознішою з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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«Уряд Угорщини рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття», — сказав Мадяр.

Він зазначив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії на ранок четверга.

Європейська правда зазначає, що попередник Аніти Орбан Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття, за що його критикували незалежні медіа.

Президент Володимир Зеленський у соцмережах подякував Угорщині за небайдужість та сильну позицію.

Раніше очільниця зовнішньополітичного відомства у своїх соцмережах заявляла, що угорські офіційні особи перебувають на постійному контакті з представниками консульства, і рішуче засудила атаки.

Вона повідомила, що влучання були зафіксовані у кількох місцях на Закарпатті, зокрема в об'єкти інфраструктури поблизу Сваляви та промисловий об'єкт в Ужгороді.

13 травня держава-агресор РФ масовано атакувала західні регіони України 753 дронами, зокрема і Закарпаття.

Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький заявив, що це наймасованіша російська атака на область від початку повномасштабного вторгнення. За його інформацією, у кількох громадах Закарпатської області пролунали вибухи. Суспільне повідомило і про вибух в Ужгороді.