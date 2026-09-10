Пожежа у Сочі після атаки БпЛА та морськими дронами, 9 вересня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Андрій Коваленко / Telegram)

Масштабна атака дронів на місто Сочі у Краснодарському краю РФ доводить, що диктатор Володимир Путін не може гарантувати безпеку представників російської еліти, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер, 10 вересня.

«У Сочі були справи не дуже. Зараз там перебуває чимало російської еліти, і це вкотре доводить, що Путін не може гарантувати їх безпеку», — написав Коваленко у Telegram.

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Увечері 9 вересня морські безекіпажні катери та дрони атакували російське Сочі, виникла масштабна пожежа на набережній.

За даними Telegram-каналу Astra, пожежа розпочалася у центральному районі міста, поблизу ресторану та концертного залу, де через атаку перервали виступ російської співачки Тетяни Буланової.