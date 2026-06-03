Пожежа на нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі у Росії, 3 червня 2026 року (Фото: ССО ЗСУ / Telegram)

Сили оборони України вночі у середу, 3 червня, уразили російські об’єкти на території Санкт-Петербурга та Тамбовської області РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, атаковано Петербурзький нафтовий термінал, що розташований приблизно за 1100 кілометрів від кордону України. У Силах спецоперацій ЗСУ уточнили, що це один з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі, що має 31 резервуар загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів.

Реклама

Нафтовий термінал з пропускною здатністю 12,5 млн тонн на рік перевалює нафту, нафтопродукти, зріджений природний газ та інші рідкі хімічні речовини.

Також Зеленський повідомив про удари по військових цілях на Кронштадтській базі, що розташована у порту у Санкт-Петербурзі.

Ще однією ціллю українських БпЛА стало підприємство в Тамбовській області, залучене до виробництва російської зброї. Воно розташоване майже за 600 кілометрів від України.

Зеленський уточнив, що удари здійснили Сили безпілотних систем, Служба безпеки, Сили спецоперацій, Головне управління розвідки та Держприкордонна служба України.

Вночі та вранці 3 червня Санкт-Петербург у Росії атакували БпЛА, повідомлялося про масштабні пожежі у місті, зокрема у пору та на нафтовому терміналі. Місцева влада підтверджувала удари по «об'єктах інфраструктури» та пошкодження у трьох районах міста.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де сьогодні має виступити російський диктатор Володимир Путін.