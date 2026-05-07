Ржев у Тверській області РФ атакували дрони, ціллю могли бути військовий завод та арсенал ГРАУ

Місто Ржев Тверської області РФ вранці у четвер, 7 травня, атакували безпілотники . Один з дронів упав неподалік військово заводу Електромеханіка та 55-го арсеналу ГРАУ Міноборони РФ, повідомлять OSINT-аналітики Telegram-каналу Astra .

За словами місцевих мешканців, БпЛА упав на дах будинку № 41 на вул. Предтеченській, було пошкоджено кілька балконів та вікон.

Фото: Telegram-канал Astra

Місцева влада заявила про евакуацію 350 осіб. Губернатор Віктор Корольов стверджує про пошкодження п’ятиповерхового будинку.

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Як з’ясувала Astra, дрон впав за один кілометр від АТ Електромеханіка та приблизно за два кілометри від 55-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ (ГРАУ).

Відомо, що Електромеханіка що випускає спеціалізоване обладнання для авіаційної, ракетно-космічної та енергетичної галузей промисловості країни-агресора. Зокрема, завод виробляє вакуумні ливарні установки та системи електронно-променевого зварювання, що використовуються при створенні авіаційних двигунів і ракетної техніки.

55-й арсенал ГРАУ (в/ч 86286) у Ржеві може містити склади боєприпасів та військової техніки окупантів, включно з ремонтними цехами та іншою інфраструктурою.

Раніше 7 травня стало відомо, що дрони атакували Московську область РФ. У Наро-Фомінську повідомлялося про ймовірний удар по військово-логістичному комплексу Нара, що належить Міністерству оборони країни-агресора.