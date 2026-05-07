Дим від пожежі в Пермі (Росія), 7 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Жителі російського міста Перм повідомляють про атаку, у Мережі публікують кадри клубів диму і прольоту безпілотників над містом.

Раніше в місті лунали сирени повітряної небезпеки, пише російський Telegram-канал Astra.

Також було оголошено план Ковер.

За непідтвердженими даними, було атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Перм.

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«На тлі цього на НПЗ (нафтопереробному заводі - ред.) в екстреному порядку скидають тиск у системі», — йдеться в коментарі до відео, опублікованому українським моніторинговим каналом Exilenova+.

«Пермь, разгораеться», — зазначається в описі до ще одного відео.

У коментарі до інших кадрів стверджується, що зафіксовано «пожежу на території самого НПЗ».

Фото: Exilenova+ / Telegram

Також опубліковано відео, на якому зафіксовано проліт БПЛА.

Про атаки безпілотників також повідомляють у Сочі, Бєлгороді та Липецьку.

Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram

Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram

У пабліку також нагадали, що це відбувається за «два дні до параду», маючи на увазі парад у Москві 9 травня, коли країна-агресорка Росія святкуватиме День перемоги.

29 квітня Служба безпеки України заявила про завдання удару по російській нафтоперекачувальній станції поблизу міста Перм, розташованій більш ніж за 1500 км від України. Як повідомили в СБУ, унаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа — зокрема, горіли майже всі резервуари для зберігання нафти.

Як зазначили у спецслужбі, станція належить АТ Транснефть і є стратегічно важливим вузлом магістральної нафтотранспортної системи РФ, через неї нафта розподіляється в чотирьох напрямках, зокрема й на Пермський НПЗ.

30 квітня в СБУ заявили про новий удар по нафтовій інфраструктурі РФ поблизу Пермі. За даними української спецслужби, внаслідок нових ударів було пошкоджено об'єкти на нафтопереробному заводі Лукойл-Пермнафтооргсинтез, одному з найбільших НПЗ Росії потужністю майже 13 млн тонн на рік.

4 травня Радіо Свобода опублікувала нове супутникове фото нафтоперекачувальної станції біля Пермі, на якому було видно, що пожежа досі повністю не загашена.