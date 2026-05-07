«Два дні до параду». У російській Пермі повідомляють про атаку, у Мережі публікують кадри диму і прольоту БПЛА над містом — відео

7 травня, 12:01
Дим від пожежі в Пермі (Росія), 7 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Дим від пожежі в Пермі (Росія), 7 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Жителі російського міста Перм повідомляють про атаку, у Мережі публікують кадри клубів диму і прольоту безпілотників над містом.

Раніше в місті лунали сирени повітряної небезпеки, пише російський Telegram-канал Astra.

Також було оголошено план Ковер.

За непідтвердженими даними, було атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Перм.

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«На тлі цього на НПЗ (нафтопереробному заводі - ред.) в екстреному порядку скидають тиск у системі», — йдеться в коментарі до відео, опублікованому українським моніторинговим каналом Exilenova+.

«Пермь, разгораеться», — зазначається в описі до ще одного відео.

У коментарі до інших кадрів стверджується, що зафіксовано «пожежу на території самого НПЗ».

Exilenova+ / Telegram
Фото: Exilenova+ / Telegram

Також опубліковано відео, на якому зафіксовано проліт БПЛА.

Про атаки безпілотників також повідомляють у Сочі, Бєлгороді та Липецьку.

Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram
Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram
Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram
Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram

У пабліку також нагадали, що це відбувається за «два дні до параду», маючи на увазі парад у Москві 9 травня, коли країна-агресорка Росія святкуватиме День перемоги.

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29 квітня Служба безпеки України заявила про завдання удару по російській нафтоперекачувальній станції поблизу міста Перм, розташованій більш ніж за 1500 км від України. Як повідомили в СБУ, унаслідок атаки дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа — зокрема, горіли майже всі резервуари для зберігання нафти.

Як зазначили у спецслужбі, станція належить АТ Транснефть і є стратегічно важливим вузлом магістральної нафтотранспортної системи РФ, через неї нафта розподіляється в чотирьох напрямках, зокрема й на Пермський НПЗ.

30 квітня в СБУ заявили про новий удар по нафтовій інфраструктурі РФ поблизу Пермі. За даними української спецслужби, внаслідок нових ударів було пошкоджено об'єкти на нафтопереробному заводі Лукойл-Пермнафтооргсинтез, одному з найбільших НПЗ Росії потужністю майже 13 млн тонн на рік.

4 травня Радіо Свобода опублікувала нове супутникове фото нафтоперекачувальної станції біля Пермі, на якому було видно, що пожежа досі повністю не загашена.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Перм Війна Росії проти України

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