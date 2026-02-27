У смокінгах та піжамах. Як пілоти-відчайдухи врятували репутацію Америки у Перл-Гарборі. Наступного дня США вступили у Другу світову

Відсіч японській авіації намагалися дати до 16 пілотів, але тільки семеро змогли вступити у повітряний бій. Жоден американський льотчик не отримав Медаль Пошани — найвищу нагороду США — за прояв героїзму у Перл-Гарборі: командуванню не сподобалося, що пілоти порушили наказ .

Уранці 7 грудня 1941 року рівно о 07:55 солодку гавайську тишу розірвав на шматки страшний гул, явно не схожий на гуркіт навчальних польотів. Молоді американські пілоти 23-річний Джордж Велч і на рік молодший Кеннет Тейлор вискочили на поріг офіцерського гуртожитку й побачили густі стовпи чорного диму над бухтою Перл-Гарбор. У небі кружляла понад сотня літаків із червоними колами на крилах і густо посипала бомбами авіабазу.

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Напередодні був вихідний, двоє друзів добряче погуляли на офіцерській вечірці й засиділися за покером аж до світанку. Додому вони повернулися якусь годину тому й навіть не встигли заснути. Алкоголь у крові та юнацька гарячковість зробили свою справу — замість бігти в укриття, пілоти без вагань вирішили воювати.

«Я був надто молодим і занадто дурним, аби вчасно злякатися смерті», — чесно зізнався через багато років Тейлор.