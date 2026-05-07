У МЗС РФ озвучили нові погрози Києву на тлі атаки дронів поблизу Москви

Представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова у четвер, 7 травня, озвучила нові маніпулятивні погрози на адресу України на тлі атаки безпілотників на Московську область та прагнення Кремля провести парад 9 травня.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час брифінгу Захарова заявила, що «Київ може зазнати масованого ракетного удару» у разі атаки БпЛА на російську столицю 9 травня.

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За її твердженням, країна-агресор буде «припиняти будь-які провокації» Києва під час святкування російського Дня перемоги та прийматиме «відповідні заходи».

Захарова також стверджує, що президент США Дональд Трамп «підтримав» російську ініціативу про припинення вогню 8 та 9 травня.

6 травня Захарова заявляла, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій в Україні направили ноту із закликом евакуюватися з Києва. Вона погрожувала «невідворотним» ударом «по центрах ухвалення рішень» в Україні у разі удару БпЛА по Москві 9 травня.

Перемир’я на 9 травня — що відомо

4 травня Міноборони країни-агресора заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з 6 травня.

У середу Зеленський заявив, що Росія обстрілами українських міст зірвала режим припинення вогню, й Україна діятиме дзеркально.

7 травня повідомлялося про атаку БпЛА на низку російських регіонів, зокрема на Московську, Тверську області та Пермський край. Мер Москви Сергій Собянін заявляв про «відбиття» БпЛА, що летіли на російську столицю та падіння «уламків».