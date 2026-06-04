Нові супутникові знімки зафіксували, як у Кронштадті намагалися загасити уражений корвет Бойкий

4 червня, 12:29
У Кронштадті горів російський корвет Бойкий (Фото: Vantor)

У Кронштадті горів російський корвет Бойкий (Фото: Vantor)

Нові супутникові знімки зафіксували, як у російському Кронштадті (Санкт-Петербург) пожежники намагалися загасити вогонь на ураженому корветі РФ Бойкий після атаки.

Про це у четвер, 4 червня, пишуть в Схемах.

Там зазначили, що про це свідчать супутникові знімки компанії Vantor за 3 червня, на яких видно пожежу на борту корабля та роботу пожежників у порту.

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Vantor
Фото: Vantor
Vantor
Фото: Vantor

У ніч проти 3 червня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок атаки БпЛА сталося кілька пожеж, причому одна з них — усього за три кілометри від майданчика Петербурзького міжнародного економічного форуму, де 5 червня має виступати російський диктатор Володимир Путін.

Незабаром співвласник і головний конструктор українського виробника дронів Fire Point Денис Штілерман заявив, що під час атаки на Санкт-Петербург Сили оборони України уразили два російські кораблі.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) уточнив, що вражений був зокрема патрульний корвет РФ Бойкий, який є носієм керованого ракетного озброєння.

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Служба безпеки України (СБУ) підтвердила поразку військових кораблів у Кронштадті та Петербурзького нафтового терміналу.

«У Кронштадті було завдано удару за місцем стоянки військових кораблів. Наразі уточнюються результати поразки та масштаби завданих противнику збитків», — повідомили в СБУ.

Там уточнили, що на ураженому Петербурзькому нафтовому терміналі зафіксовано щонайменше чотири окремі великі вогнища пожеж. Корвет Бойкий перебував у Кронштадті на ремонті. Це відносно новий корабель — його прийняли на озброєння у 2013 році.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Санкт-Петербург Війна Росії проти України удари по території РФ Спутникові знімки

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