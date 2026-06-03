Пожежі після атаки дронами на Санкт-Петербург, де 3−6 червня проходить ПМЕФ (Фото: REUTERS/Stringer)

У Санкт-Петербурзі внаслідок атаки БпЛА у середу, 3 червня, виникли кілька пожеж. Одна з них здійнялася за три кілометри від майданчика Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) – у Кронштадті, де 4 червня має відбутися культурний фестиваль, свідчить аналіз російського Агентства.Новости .

Відомо, що українські БпЛА уразили базу Балтійського флоту РФ в Кронштадті. У цьому місті, що розташоване на острові Котлін у межах Санкт-Петербурга, завтра планується проведення музично-спортивно-гастрономічного фестивалю Вітрила Кронштадта у рамках ПМЕФ. Цей майданчик форуму (Цитадельське шосе, 14) знаходиться за три кілометри від місця пожежі.

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Пожежа у Кронштадті 3 червня 2026 року / Фото: Соцмережі

Також Агентство.Новости ідентифікувало місця інших загорянь у Санкт-Петербурзі. Більшість пожеж виникли на території Петербурзького нафтового термінала (ПНТ), що знаходиться за 17 кілометрів від Експофоруму — основного майданчика ПМЕФ. Після ударів над нафтовим терміналом здійнялися чотири стовпи диму. Як мінімум один безпілотник впав у Фінську затоку поруч із терміналом.

Ще один дрон під час атаки пошкодив фасад будинку ЖК Жемчужний каскад у Красносільському районі Санкт-Петербурга. Будинок розташований за два кілометри від ПНТ і за 16 км від Експофоруму.

Фото: Агентство.Новости

РосЗМІ пише, що Санкт-Петербург і Ленінградська область сьогодні зазнали однієї з найбільших атак з початку війни.

3−6 червня у Санкт-Петербурзі проходить міжнародний економічний форум (ПМЕФ), на якому цього року присутній представник США — голова комісії з образотворчого мистецтва Родні Мімс Кук-молодший. Очікується, що на форумі 5 червня виступатиме російський диктатор Володимир Путін.

Атака на Санкт-Петербург 3 червня — головне

Вночі та вранці 3 червня Сили оборони України уразили Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ), військові цілі на Кронштадтській базі та воєнний завод у Тамбовській області РФ, повідомляв президент Володимир Зеленський. Він розповів, що атаку здійснили підрозділи СБУ, ССО, ГУР та ДПСУ.

ПНТ — це один із найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні, що має десятки резервуарів для зберігання та перевалки нафтопродуктів. За даними СБУ, унаслідок ураження термінала фіксуються щонайменше чотири пожежі.

Також українські дрони уразили військово-морську базу РФ у Кронштадті, зокрема два кораблі РФ. Один з них — патрульний корвет Бойкий, що брав участь у морській охороні танкерів тіньового флоту країни-агресора. Він також є носієм керованої ракетної зброї РФ.