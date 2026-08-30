Над російським містом Бєлгород у неділю, 30 серпня, здійнявся дим — ймовірно ударів зазнали електропідстанції та місцева ТЕЦ.

Оновлено 18:18 OSINT-аналітики Astra підтвердили, що один із ударів припав на адресу Кірпічний тупик, 2А, корпуси 3 та 1, де розташований хаб Эстейт Логистик.

Telegram-канал Пепел зазначив, що пошкоджень зазнали два склади Эстейт Логистик, орендовані маркетплейсом Оzon.

Реклама

В. о. губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив, що внаслідок ракетного удару постраждали люди, проте їхню кількість він не уточнив.

Про це повідомив Telegram-канал Astra.

Бєлгородський паблік Пепел написав про масовану ракетну атаку на місто. Там стверджують, що однією з цілей була саме ТЕЦ. Також є інформація, що одна із ракет могла впасти неподалік міської телевежі.

Пепел повідомив і про пожежу в логістичному хабі компанії Эстейт Логистик, де зокрема були розташовані й склади маркетплейса Оzon.

У ніч проти 9 серпня російський Бєлгород атакували безпілотники. У місті тоді пролунали вибухи, спалахнули пожежі. За даними каналу Astra, одна з чотирьох пошкоджених багатоповерхівок була розташована безпосередньо поблизу Бєлгородської ТЕЦ, а ще три будинки — за кілька кварталів від обласного управління ФСБ.

3 серпня Бєлгород так само атакували БпЛА. Тоді значних пошкоджень зазнав корпус Бєлгородського державного технологічного університету (БДТУ ім. В.Г. Шухова), де росіяни розробляли та випробовували дрони.