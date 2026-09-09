Про це повідомили місцевий оперативний штаб та OSINT-канали Exilenova+ і Ateo.

Унаслідок атаки почалась пожежа на набережній, за попередньою інформацією постраждала одна людина. На місці працюють оперативні та спеціальні служби.

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Місцеві російські паблики раніше повідомляли про комбіновану атаку на місто з використанням морських безпілотників та БпЛА — на оприлюднених очевидцями відео було чутно звуки вибухів і стрілянину, а також видно масштабну пожежу в районі порту.

Ще 4 вересня дрони атакували нафтобазу, розташовану всього за 100 метрів від міжнародного аеропорту Сочі — про це тоді повідомляло російське видання Агентство. Новости.

Через ту атаку в аеропорту тимчасово обмежили заправку повітряних суден. А вже 7 вересня на тій самій нафтобазі, яку встигли частково загасити, спалахнула повторна пожежа — над містом знову піднявся густий дим.