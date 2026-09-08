«Серйозна ескалація». Хусити атакували нафтові об'єкти Саудівської Аравії, постраждали 73 особи

У вівторок, 8 вересня, хусити атакували кілька нафтових об'єктів в Саудівській Аравії , а також комунальні підприємства на півдні країни. Унаслідок атаки постраждали 73 особи.

Про це повідомляє Associated Press.

Видання зазначає, що це стало «серйозною ескалацією відновленого конфлікту між важливим союзником США та підтримуваними Іраном повстанцями в Ємені».

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Представник Арабської коаліції бригадний генерал Туркі аль-Малікі у заяві, опублікованій на його сторінці в соціальній мережі X, зазначив, що спроби хуситів атакувати Саудівську Аравію, її громадян і національні ресурси свідчать про «безвідповідальну та ворожу поведінку».

За словами аль-Малікі, внаслідок останніх атак хуситів на цивільні та комерційні об'єкти в містах Абха, Хаміс-Мушайт, Джазан і Наджран постраждали 73 особи.

Він зазначив, що ці атаки є явним порушенням суверенітету Саудівської Аравії та загрожують її безпеці.

Аль-Малікі заявив, що атаки, які «терористичні формування хуситів» здійснюють без жодних підстав, спрямовані на завдання шкоди економічним ресурсам Саудівської Аравії.

Видання зазначає, що бойові дії між Саудівською Аравією та хуситами загрожують паралізувати судноплавство через Баб-ель-Мандебську протоку — найважливіший маршрут на Аравійському півострові для транспортування нафти та світової торгівлі. Напад також стався в той час, коли постачання через Ормузьку протоку фактично зупинилося через війну в Ірані.