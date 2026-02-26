«Ударна хвиля була потужною». У Мережі показали, що відбувається на Воткінському заводі в РФ після удару ракетою Фламінго — фото

26 лютого, 15:42
Запуск ракети FP-5 Фламінго (Фото: Скриншот відео / Денис Штілерман / Х)

Запуск ракети FP-5 Фламінго (Фото: Скриншот відео / Денис Штілерман / Х)

На території Воткінського заводу (Удмуртська республіка РФ), що виробляє ракети Іскандер-М, Тополь-М, Орєшнік і Ярс, помітили техніку, імовірно, для розбору завалів.

Про це в четвер, 26 лютого, пише Telegram-канал Exilenova+, публікуючи відповідний знімок.

«До російського Воткінського заводу Іскандерів, де ракетою FP-5 Фламінго було уражено гальванічний цех № 22 ще один неідентифікований цех) корпусу 19, стягнули техніку», — йдеться в описі до кадру.

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Імовірно, її використовують для розбору завалів, а також ремонту сусідніх цехів.

«Приблизно за 70 метрів від епіцентру вилетіли склопакети, ударна хвиля була досить потужною, щоб пошкодити будівлі навколо», — зазначається в коментарі до фото.

Exilenova+ / Telegram
Фото: Exilenova+ / Telegram

Воткінський завод було атаковано у ніч проти 21 лютого. Українські моніторингові Telegram-канали повідомляли про ймовірну атаку ракетами Фламінго й ураження виробничих цехів.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удар Сил оборони України крилатими ракетами FP-5 Фламінго по заводу в Удмуртській республіці РФ.

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25 лютого президент України Володимир Зеленський, коментуючи одну з останніх атак по території Росії з використанням Фламінго, заявив, що всі ракети долетіли до об'єкта.

«У нас були точні атаки ракетами (Фламінго — ред.) на Воткінськ, на 1400 км. Я вважаю, що це дійсно успіх для нашої індустрії», — підкреслив він.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   ракета Фламінго Війна Росії проти України Володимир Зеленський

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