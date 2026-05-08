У РФ призупинили роботу 13 аеропортів, заявляють про влучання дрона в центр керування аерорухом у Ростові-на-Дону

У п’ятницю, 8 травня, на тлі атаки дронів російська влада призупинила роботу аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Еліста.

Про це йдеться в повідомленні російського мінтрансу.

У російському міністерстві заявили, що роботу регіонального центру в Ростові-на-Дону, який керує повітряним рухом на півдні РФ, тимчасово скориговано. Причиною стало влучання БПЛА в адміністративну будівлю філії Аеронавігація Півдня Росії.

Реклама

Мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін заявив про рішення запровадити режим надзвичайного стану у межах Залізничного району, де завдано збитків після падіння БПЛА.

У ніч на п’ятницю, 8 травня, Росію атакували безпілотники. Зокрема, повідомлялося про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Ярославлі та на підприємстві в Ростові.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по НПЗ у російському Ярославлі.