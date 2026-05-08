Після удару дронів по центру аероруху в Ростові. Путін на Радбезі почав вимагати термінової доповіді від віцепрем'єра

Російський диктатор Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ вимагав екстреної доповіді — після того, як 8 травня дрони атакували будівлю регіонального центру організації повітряного руху в Ростові-на-Дону.

Про це повідомили російські пропагандисти з РИА Новости.

Зокрема, диктатор РФ стверджував, що атака в Ростові «була здійснена» Україною.

У відповідь російський віце-прем'єр Віталій Савельєв заявив Путіну, що по центру організації повітряного руху в Ростові було «завдано три удари», а «жертв — немає».

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Крім того, чиновник стверджував, що «інженери за 15 годин проаналізують працездатність систем центру», а «авіарух на півдні Росії буде повністю відновлено протягом 2−3 днів».

У російських TG-пабликах опублікували фото центру аероруху в Ростові-на-Дону після удару дронів / Фото: Supernova+

У російських TG-пабликах опублікували фото центру аероруху в Ростові-на-Дону після удару дронів / Фото: Supernova+

У ніч із 7 на 8 травня Росію вкотре атакували безпілотники. Зокрема, повідомлялося про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Ярославлі та на підприємстві в Ростові.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по НПЗ у російському Ярославлі.

Удень 8 травня в Мінтрансі РФ заявили, що під час нової атаки дронів місцева влада призупинила роботу аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Еліста.

Крім того, у відомстві заявили, що в Ростові-на-Дону БПлА влучив в адміністративну будівлю філії Аеронавігація Півдня Росії, через що робота регіонального центру в Ростові-на-Дону, який управляє повітряним рухом на півдні РФ, була «тимчасово скоригована».

Пізніше ростовський мер Олександр Скрябін заявив про рішення ввести режим надзвичайної ситуації в межах Залізничного району.