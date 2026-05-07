Дим після вибухів у Наро-Фомінську Московської області 7 травня 2026 року (Фото: Скріншот із відео Exilenova+/Telegram)

У ніч проти четверга, 7 травня, у місті Наро-Фомінськ Московської області дрони атакували військово-логістичний комплекс Нара, який належить Міноборони Росії.

Український Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео з міста, на якому чутно вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Жителі Московської області скаржились на прольоти літаків, вибухи та роботу ППО в багатьох районах області.

Реклама

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що система ППО «знищила» 11 безпілотників, які летіли на російську столицю.

Він не назвав наслідки атаки, але заявив, що екстрені служби працюють на місці «падіння уламків».

Водночас Міноборони країни-агресора заявило, що за ніч ППО «збила» 347 українських дронів над регіонами РФ.

Військово-логістичний комплекс Нара — масштабний військовий об'єкт площею понад 180−200 гектарів, розташований у Наро-Фомінську на території військового містечка № 3.

Він призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для збройних сил РФ.