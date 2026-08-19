В Уфі після атаки дронів виникла пожежа на нафтозаводі, який перебував на ремонті

Після атаки дронів в Уфі загорівся нафтозавод (Фото: Exilenova+ / Telegram)

В російській Уфі після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з нафтопереробних підприємств, де, за даними місцевої влади, було пошкоджено установку, що перебувала на ремонті.

Про це у середу, 19 серпня, пише The Moscow Times.

За словами глави Башкортостану Радія Хабірова, дрон, ймовірно, влучив в установку переробки нафти, яка наразі перебувала на ремонті, через що були пошкоджені трубопроводи.

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Він заявив, що збитки попередньо оцінюють як «незначні», а відновити пошкодження планують протягом кількох днів.

В. о. мера Уфи Рустам Шарипов стверджував, що місто атакували шість безпілотників, чотири з яких «збили», а один упав на території промислової зони, де виникла пожежа. Він не уточнив, яке саме підприємство стало ціллю атаки.

В The Moscow Times підкреслили, що на півночі Уфи розташований великий нафтопереробний і нафтохімічний комплекс, до якого входять три підприємства Башнефти із сумарною потужністю 23,5 млн тонн на рік.

5 серпня Сили оборони атакували НПЗ Башнефть-Новойл в Уфі Республіки Башкортостан. Попередньо, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35−11/1000, повідомляє Генштаб. На території НПЗ також виникла пожежа.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що уражений НПЗ у Башкортостані знаходиться на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту.