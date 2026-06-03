У Тамбовській області дрони атакували завод, що виготовляє компоненти для ракет і авіації — росЗМІ

БПЛА атакували завод Прогрес у російському Мічурінську (Фото: Кадр з відео/Exilenova+/Telegram)

У ніч проти середи, 3 червня, у місті Мічурінськ Тамбовської області безпілотники атакували завод Прогрес — підприємство, що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Місцева влада інформацію про атаку на завод поки не коментувала.

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Як пише видання, на заводі Прогрес виробляють датчики МП-95, які можуть використовуватися для випробувань і контролю систем ракет Х-101, а також гіромотори для ракет Х-59М2 та Х-59М2А.

Окрім систем управління авіаційною та ракетною технікою, підприємство також виробляє електротехніку цивільного призначення та обладнання для газо- та нафтопроводів.

Раніше Прогрес зазнавав атак у лютому 2026 року, у червні 2025 року та у грудні 2024 року.