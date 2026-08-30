БПЛА атакували військовий аеродром у Єйську: спалахнула пожежа, повідомляється про повторну детонацію

У ніч проти неділі, 30 серпня, безпілотники атакували військовий аеродром у місті Єйськ Краснодарського краю . На місці удару спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер із посиланням на дані сервісу NASA FIRMS.

Загоряння зафіксували в районі руліжної доріжки та складських приміщень.

Фото: Крымский ветер/Telegram

Місцеві жителі також повідомляють про звуки повторної детонації після атаки.

Реклама

Місцева влада атаку поки не коментувала.

22 серпня Сили оборони України уразили резервуари з пально-мастильними матеріалами Єйського нафтоналивного комплексу в Краснодарському краї РФ. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Telegram-канал Supernova+ також повідомляв, що у Єйську після атаки на порт загорілося судно.