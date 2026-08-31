Дрони атакували склад Wildberries у Єкатеринбурзі — відео

Атака дронів на об'єкти в Єкатеринбурзі, 31 серпня (Фото: Supernova+ / Telegram)

У понеділок, 31 серпня, дрони атакували склад російської компанії Wildberries в Єкатеринбурзі .

Про це повідомляє моніторинговий канал Supernova+, який опублікував відео ударів.

На кадрах видно, як дрони літають над складом Wildberries. Також на одному з відео видно, що БПЛА трохи не долетів до складу.

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Telegram-канал Astra також підтверджує, що Єкатеринбург зазнає атаки дронів.

Єкатеринбург розташований приблизно за 1600 кілометрів від українського кордону.

7 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у російському Єкатеринбурзі, внаслідок чого виникла пожежа.

У ніч на середу, 26 серпня, українські сили завдали удару по логістичному комплексу Wildberries у Котовську Тамбовської області Росії. Після атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею близько 100 тисяч квадратних метрів, через що склад фактично припинив роботу.

За підрахунками видання, склад у Котовську став восьмим із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries, роботу яких було зупинено після українських ударів із середини липня.

Раніше українські удари вивели з ладу сім із десяти найбільших складів Wildberries:

у підмосковних Електросталі та Коледіно (площа обох становила по 250 тисяч кв. м) — перший повністю згорів після атаки 18 липня, другий припинив роботу після ударів і пожежі 16 серпня.

у Новій Усмані Воронезької області (156 тисяч кв. м) — не працює після атаки 11 серпня;

у Красному Бору в Ленінградській області (154 тисячі кв. м), який припинив роботу після атаки 4 серпня;

в Алексині Тульської області (150 тисяч кв. м) — не працює після атаки 5 серпня;

у селищі Новосемейкіно Самарської області (128 тисяч кв. м) — не працює після атаки 2 серпня;

у Собінському районі Владимирської області (119 тисяч кв. м) — не працює після атаки 3 серпня.

Загалом із приблизно 1,6 млн квадратних метрів площі десяти найбільших складів виведено з ладу понад 1,3 млн квадратних метрів, тобто понад 81%.