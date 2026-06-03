З’явилися супутникові знімки масштабної пожежі на нафтовому терміналі в Петербурзі після атаки України

Одна з пожеж здійнялась за декілька кілометрів від місця проведення форуму (Фото: REUTERS/Stringer)

Супутникові знімки компанії Planet Labs за 3 червня зафіксували масштабну пожежу на території Петербурзького нафтового термінала , яка виникла внаслідок атаки українських дронів.

Фотографії з космосу опинилися у розпорядженні журналістів проєкту Схеми.

Цю успішну атаку на промисловий об'єкт у Санкт-Петербурзі офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Операція була проведена Силами безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки.

Інфографіка: Схеми

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді прокоментував ураження об'єкта, зазначивши, що захисники «зайшли без стуку, під покровом білих ночей».

Атака на Санкт-Петербург 3 червня — що відомо

Атакований Петербурзький нафтовий термінал має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ і з 2000 року включений до російського реєстру суб'єктів природних монополій. Це один із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні із загальною пропускною спроможністю 12,5 мільйонів тонн на рік.

На його території площею 37 гектарів розташований 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. За 2024 рік виручка підприємства становила 8,6 мільярда рублів, а чистий прибуток — 5,8 мільярда рублів.

Окрім нафтового гіганта, в ніч проти 3 червня Сили оборони здійснили атаку на кораблі в Ленінградській області. За інформацією джерел NV, за допомогою FPV-дронів було уражено російський патрульний корвет, який раніше міг брати участь у морській охороні танкерів тіньового флоту. Фотографії з димом поблизу місця стоянки кораблів з’явилися в мережі ще вранці, проте згодом джерела підтвердили точне влучання у військове судно.

Удари по об'єктах окупантів збіглися з днем відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити російський диктатор Володимир Путін. Внаслідок ударів БпЛА у Санкт-Петербурзі виникли кілька пожеж, причому одна з них здійнялася у Кронштадті всього за три кілометри від майданчика економічного форуму, де 4 червня має відбутися культурний фестиваль.