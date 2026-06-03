З’явилися супутникові знімки масштабної пожежі на нафтовому терміналі в Петербурзі після атаки України
Одна з пожеж здійнялась за декілька кілометрів від місця проведення форуму (Фото: REUTERS/Stringer)
Супутникові знімки компанії Planet Labs за 3 червня зафіксували масштабну пожежу на території Петербурзького нафтового термінала, яка виникла внаслідок атаки українських дронів.
Фотографії з космосу опинилися у розпорядженні журналістів проєкту Схеми.
Цю успішну атаку на промисловий об'єкт у Санкт-Петербурзі офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.
Операція була проведена Силами безпілотних систем спільно з Силами спеціальних операцій, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді прокоментував ураження об'єкта, зазначивши, що захисники «зайшли без стуку, під покровом білих ночей».
Атака на Санкт-Петербург 3 червня — що відомо
Атакований Петербурзький нафтовий термінал має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ і з 2000 року включений до російського реєстру суб'єктів природних монополій. Це один із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні із загальною пропускною спроможністю 12,5 мільйонів тонн на рік.
На його території площею 37 гектарів розташований 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. За 2024 рік виручка підприємства становила 8,6 мільярда рублів, а чистий прибуток — 5,8 мільярда рублів.
Окрім нафтового гіганта, в ніч проти 3 червня Сили оборони здійснили атаку на кораблі в Ленінградській області. За інформацією джерел NV, за допомогою FPV-дронів було уражено російський патрульний корвет, який раніше міг брати участь у морській охороні танкерів тіньового флоту. Фотографії з димом поблизу місця стоянки кораблів з’явилися в мережі ще вранці, проте згодом джерела підтвердили точне влучання у військове судно.
Удари по об'єктах окупантів збіглися з днем відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити російський диктатор Володимир Путін. Внаслідок ударів БпЛА у Санкт-Петербурзі виникли кілька пожеж, причому одна з них здійнялася у Кронштадті всього за три кілометри від майданчика економічного форуму, де 4 червня має відбутися культурний фестиваль.