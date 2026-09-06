Невідомі дрони у ніч проти неділі, 6 серпня, атакували Рязанський НПЗ , який є одним із найбільших у Росії. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Після удару дронів на НПЗ виникла пожежа, зазначає Telegram-канал. 29 липня Рязанський НПЗ зупиняв переробку сирої нафти після атаки українських дронів, повідомляло агентство Reuters. За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти, що становило близько 4,9% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

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Минулого року він виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизеля та 4,3 млн тонн мазуту.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України вночі проти 29 липня уразили Рязанський нафтопереробний завод. До цього це підприємство потрапляло під удар 15 травня, що також призводило до припинення роботи.

6 вересня під атакою дронів також була і Ростовська область. Зокрема, безпілотники масовано атакували Ростов-на-Дону, повідомляли місцеві Telegram-канали. Над містом понад чотири години кружляли дрони, було чути стрілянину та роботу вертольота, пише Astra. На кадрах видно пошкоджений житловий будинок: у квартирах на кількох поверхах зміщені віконні рами.