У портовій зоні Усть-Луги виникла пожежа після атаки БПЛА

У ніч на 1 вересня безпілотники атакували портову зону Усть-Луга в Ленінградській області.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Він також додав, що атака на порт триває.

«Унаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження в портовій зоні Усть-Луги, виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки уточнюється. Відбиття атаки триває», — йдеться в повідомленні.

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14 серпня безпілотники атакували порт Усть-Луга, внаслідок чого сталася пожежа.

Наприкінці березня Служба безпеки України підтвердила, що далекобійні безпілотники успішно уразили інфраструктуру нафтового термінала в порту Усть-Луга (Ленінградська область РФ). Супутникові знімки підтверджували, що в портах Приморськ та Усть-Луга тривали сильні пожежі.

За даними Bloomberg, після серії ударів російські порти на Балтійському морі скоротили обсяги постачання нафти до найнижчого рівня з моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

5 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Усть-Луга після кількох днів зупинки почала відновлювати експорт нафти на мінімальному рівні.

7 квітня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нову атаку на порт Усть-Луга та повідомив про ураження трьох резервуарів.