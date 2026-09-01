У портовій зоні Усть-Луги виникла пожежа після атаки БПЛА
Безпілотники атакували портову зону Усть-Луги (Фото: via Astra)
У ніч на 1 вересня безпілотники атакували портову зону Усть-Луга в Ленінградській області.
Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Він також додав, що атака на порт триває.
«Унаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження в портовій зоні Усть-Луги, виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки уточнюється. Відбиття атаки триває», — йдеться в повідомленні.
14 серпня безпілотники атакували порт Усть-Луга, внаслідок чого сталася пожежа.
Наприкінці березня Служба безпеки України підтвердила, що далекобійні безпілотники успішно уразили інфраструктуру нафтового термінала в порту Усть-Луга (Ленінградська область РФ). Супутникові знімки підтверджували, що в портах Приморськ та Усть-Луга тривали сильні пожежі.
За даними Bloomberg, після серії ударів російські порти на Балтійському морі скоротили обсяги постачання нафти до найнижчого рівня з моменту вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
5 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Усть-Луга після кількох днів зупинки почала відновлювати експорт нафти на мінімальному рівні.
7 квітня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нову атаку на порт Усть-Луга та повідомив про ураження трьох резервуарів.