Російський НПЗ середнього розміру Орскнефтеоргсинтез , яким володіє компанія Forteinvest, у вівторок, 11 серпня, припинив роботу через пожежу, що сталася внаслідок атаки українських дронів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За інформацією співрозмовників, безпілотник пошкодив деякі нафтопереробні установки підприємства.

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Номінальна потужність Орського НПЗ становить 5,76 млн тонн на рік, або близько 115 200 барелів на добу.

За даними галузевих джерел, у 2024 році на заводі було перероблено 4,2 млн тонн сирої нафти, вироблено 1,8 млн тонн дизеля, 600 тис. тонн бензину, 500 тис. тонн бітуму та 200 тис. тонн мазуту.

11 серпня Telegram-канали повідомили, що в місті Орськ Оренбурзької області РФ після атаки дронів було уражено нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Орську, який розташований за понад 1500 км від кордону з Україною.