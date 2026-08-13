«Готуємося до найгіршого сценарію». У Росії заявили, що ремонт Орського НПЗ після удару українських дронів триватиме пів року

Губернатор Оренбурзької області РФ Євгеній Солнцев заявив, що ремонт Орського НПЗ , який у вівторок, 11 серпня, уразили українські дрони, затягнеться на пів року.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Солнцев каже, що ситуація на НПЗ складна. За його словами, ударні елементи пошкодили ключову інфраструктуру, відновити яку поки що немає можливості.

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Губернатор зазначив, що обладнання імпортне, з урахуванням санкцій терміни ремонту затягнуться до шести місяців. Солнцев підтвердив, що завод повністю зупинено.

Він також заявив про підготовку до «найгіршого сценарію». За словами губернатора, доведеться розраховувати на паливо, що завозиться ззовні.

Удар по Орському НПЗ — що відомо

11 серпня Telegram-канали повідомили, що в місті Орськ Оренбурзької області РФ після атаки дронів було уражено нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа. Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Орську, який розташований за понад 1500 км від кордону з Україною.

12 серпня агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі повідомило, що Орський НПЗ зупинив роботу.

Радіо Свобода писало, що 12 серпня в Оренбурзькій області ввели обмеження на продаж палива: його продають залежно від номерних знаків по парних та непарних днях. Крім того, влада заборонила продаж палива в каністри, а також ввела обмеження на відпуск бензину: бензин марок АІ-92 та АІ-95 — не менше 15 і не більше 30 літрів на одну особу.

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Дизель — до 60 літрів у межах населених пунктів, до 200 літрів — на АЗС, розташованих на міжмуніципальних, регіональних і федеральних трасах в межах області.